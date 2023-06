Auf Hessens Straßen hat es am Mittwochabend mehrere Unfälle gegeben. Drei Menschen kamen ums Leben, zwölf wurden verletzt. Allein auf der A5 waren sechs Fahrzeuge ineinander gefahren.

Nach Polizeiangaben ereignete sich einer der schweren Unfälle am Mittwochnachmittag auf der L3180 zwischen Schlüchtern-Sannerz und -Herolz im Main-Kinzig-Kreis.

Ein Wagen mit zwei Insassen habe einen Lkw überholt und sei dabei in den Gegenverkehr geraten. Der Zusammenprall mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen endete für die beiden 36 und 58 Jahre alten Männer tödlich.

Die vier anderen Insassen zwischen 32 und 46 Jahren wurden schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer habe den Unfall offenbar nicht bemerkt und sei weitergefahren, wie die Polizei berichtete.

An der Unfallstelle kam es demnach noch zu einem Folgeunfall: Ein Kombi fuhr in die herumliegenden Trümmerteile, wobei aber niemand weiteres verletzt worden sei. Der Wagen wurde beschädigt. Weitere Details zu dem Unfall und der Ursache wurden zunächst nicht bekannt. Die Landstraße war fünf Stunden lang gesperrt.

19-Jährige bei Frontalzusammenstoß gestorben

Im Vogelsbergkreis starb am Abend eine 19-Jährige aus dem Kreis Fulda. Nach Angaben der Polizei war sie gegen 18 Uhr auf der L3163 zwischen den Lautertaler Ortsteilen Dirlammen und Meiches unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stießen ihr Auto und ein entgegenkommendes Auto frontal zusammen.

Die 19 Jahre alte Fahrerin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie nicht mehr reanimiert werden konnte. Im anderen Wagen saßen laut Polizei vier Menschen zwischen 15 und 20 Jahren. Alle vier wurden verletzt und in Kliniken gebracht, einer von ihnen mit einem Hubschrauber.

Wie es zu dem Unfall kam, soll ein Sachverständiger untersuchen. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Die Landstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

A5: Sechs Fahrzeuge ineinander gefahren

Zu einem Auffahrunfall mit mindestens sechs beteiligten Fahrzeugen kam es laut Polizei auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Bei Gemünden (Felda) im Vogelsbergkreis seien die Autos gegen 17.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ineinander gefahren. Vier Insassen wurden leicht verletzt. Genaueres war zunächst nicht bekannt.

Die Autobahn war etwa zwei Stunden lang erst komplett, dann teilweise gesperrt. Es bildete sich ein acht Kilometer langer Stau. Nach Polizeiangaben verzögerten sich die Rettungs- und Bergungsarbeiten, weil die Autofahrer teils keine Rettungsgasse bildeten. Rettungsfahrzeuge seien nur langsam zur Unfallstelle durchgekommen.

Lange Staus im Berufsverkehr

Auch andernorts in Hessen kam es am Mittwochabend zu langen Verspätungen im Feierabendverkehr. Auf der A7 staute sich der Verkehr in Richtung Kassel zwischen Hünfeld/Schlitz und Kirchheim auf 15 Kilometern. Auf der A44 gab es in Richtung Kassel zwischen Zierenberg und dem Dreieck Kassel-Süd 14 Kilometer stockenden Verkehr. Beide Male war der Grund eine Baustelle.

Ebenfalls in nördlicher Richtung auf der A5, zwischen Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck, sorgte eine weitere Baustelle für bis zu 11 Kilometer Stau.