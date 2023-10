Drei Verletzte bei Kellerbrand in Schwalbach

Bei einem Kellerbrand in Schwalbach (Main-Taunus) haben am Donnerstagnachmittag drei Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Das Wohnhaus musste zunächst evakuiert werden, nach dem Löscheinsatz konnten alle Anwohner wieder in ihre Räume. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Unklar war zunächst, wie- so das Feuer im Keller ausbrach.