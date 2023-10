Drei Verletzte bei Kellerbrand in Steinau an der Straße

Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Steinau (Main-Kinzig) sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden.

Die beiden Bewohner, ein 75-jähriger Mann und seine 60-jährige Ehefrau,sowie eine 36-Jährige erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache im Bereich einer Sauna ausgebrochen. Der Schaden beträgt rund 150.000 Euro.