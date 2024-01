Flammen schlagen aus dem Fenster des Hauses in Frankfurt.

Bild © 5vision.news

Flammen schlagen in Frankfurt aus Wohnung – drei Verletzte

Bei einem Feuer in einem Haus im Frankfurter Stadtteil Gutleut sind drei Menschen verletzt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

In Flammen stand am Montagvormittag eine Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses im Stadtteil Gutleut. "Es kam zu einer starken Flammen- und Rauchausbreitung", teilte die Feuerwehr Frankfurt mit. Demnach wurden sechs Menschen durch die Rettungskräfte teils durch die Fenster mit Drehleitern in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt.

Von den Geretteten wurden laut Feuerwehr zwei Menschen schwer und ein Mensch "mittelschwer" verletzt. 19 Bewohner wurden den Angaben zufolge evakuiert, 13 brachten sich eigenständig in Sicherheit. Mehrere weitere Menschen wurden von Rettungsdienstmitarbeitern betreut.

Die Ursache des Feuers ist laut Polizei noch unklar. Die Brandwohnung und Teile der darüberliegenden Wohnungen des fünfgeschossigen Hauses sind den Angaben zufolge unbewohnbar. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit mehr als 70 Mitarbeitenden im Einsatz.