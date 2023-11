Drohschreiben sorgt für Polizeieinsatz an Schule in Bad Schwalbach

Ein anonymes Drohschreiben hat am Montag für einen Polizeieinsatz an einer Schule in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) gesorgt.

Die Beamten durchsuchten das Gebäude. Verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden. Schülerinnen und Schüler befanden sich aufgrund eines pädagogischen Tages nicht in der Schule. Eine Gefährdung Dritter bestand nicht, so die Beamten, die ermitteln.