Einsatzkräfte haben nach Geldautomatensprengungen mehrere Objekte durchsucht. Ein Mann wurde im Main-Taunus-Kreis festgenommen. Er soll Geldautomatensprenger beherbergt haben.

Dem länderübergreifenden Einsatz am Mittwochmorgen gingen monatelange Ermittlungen voraus, wie das hessische Landeskriminalamt mitteilte. Im Main-Taunus-Kreis wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Der genaue Ort wurde nicht genannt.

Sprengung in Groß-Gerau am 18. September

Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, drei Verwandten aus den Niederlanden an verschiedenen Orten im Rhein-Main-Gebiet vor beziehungsweise nach ihren Taten im baden-württembergischen Weinheim und in Groß-Gerau Unterschlupf gewährt zu haben.

Die Verwandten seien der Geldautomatensprenger-Szene zuzurechnen, hieß es weiter. Die Sprengung in Groß-Gerau ereignete sich am 18. September vergangenen Jahres.

Wohn- und Geschäftsräume sowie Garagen durchsucht

Ein weiterer Tatverdächtiger steht im Verdacht, an einer Geldautomatensprengung im bayerischen Laudenbach (Miltenberg) im Oktober beteiligt gewesen zu sein. Der 29-Jährige konnte am Mittwoch an seiner Wohnanschrift aber nicht angetroffen werden.

Die Einsatzkräfte durchsuchten insgesamt acht Objekte, darunter Wohn- und Geschäftsräume sowie Garagen in Wiesbaden, im Main-Taunus-Kreis, im Kreis Groß-Gerau sowie im rheinland-pfälzischen Landkreis Alzey-Worms.

Spezialeinsatzkräfte und Sprengstoffspürhunde

Bei den Durchsuchungen wurden den Angaben zufolge "für die Sprengerszene typische Gegenstände" sichergestellt, sowie mehrere Mobiltelefone und ein als gestohlen gemeldetes E-Bike aufgefunden.

Beteiligt waren Beamte der Landeskriminalämter Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz sowie des Polizeipräsidiums Westhessen. Spezialeinsatzkräfte und Sprengstoffspürhunde waren auch im Einsatz.