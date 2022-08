Die Polizei am Tatort der Messerattacke, dem Bahnhof Obertshausen

Bild © 5vision.media

Ehefrau an S-Bahn-Station attackiert

Mit einer brutalen Fleischerbeil-Attacke habe er seine von ihm getrennte Ehefrau dauerhaft entstellen und für andere Männer unattraktiv machen wollen: Jetzt steht der 59-Jährige wegen versuchten Mordes in Darmstadt vor Gericht.

Vor dem Landgericht Darmstadt hat am Montagmorgen der Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine Ehefrau mit einem Fleischerbeil attackiert haben soll. Der 59-Jährige muss sich wegen versuchten Mordes verantworten.

Sein Motiv für die Tat nach Auffassung der Staatsanwaltschaft: Er wollte seine Ehefrau dauerhaft entstellen und für andere Männer unattraktiv machen. Der Angeklagte soll am Nachmittag des 28. August 2021 die damals 44-Jährige am Bahnsteig des S-Bahnhofs in Obertshausen (Offenbach) mit dem Beil massiv attackiert haben.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Die Frau, die von ihm getrennt lebte, wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Sie konnte durch Zeugen und eine Notoperation gerettet werden. Der Angeklagte ließ sich einen Tag später in Rodgau-Jügesheim (Offenbach) widerstandslos festnehmen. Für den Prozess sind vorerst sechs Verhandlungstage bis zum 2. September angesetzt.

