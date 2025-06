Ein Toter, vier Verletzte in Elz 19-Jähriger stirbt im Auto nach Zusammenstoß mit Lkw

Ein mit vier jungen Menschen besetztes Auto ist bei Elz mit einem Lastwagen frontal zusammengestoßen. Der 19 Jahre alte Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Seine Mitfahrenden und der Lkw-Fahrer wurden teils schwer verletzt.

Der Unfall passierte am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der B8 in Elz-Malmeneich (Limburg-Weilburg). Laut Polizei war der 19 Jahre alte Autofahrer aus noch unbekannten Gründen in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, wo er frontal mit einem Lkw zusammenstieß.

Das mit vier Teenagern besetzte Auto kam schließlich in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Zwei Jugendliche mit Hubschraubern in Klinik geflogen

Seine drei Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen: Zwei 15 und 16 Jahre alte Jungen mussten mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden. Eine 17 Jahre alte Mitfahrerin wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 27 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.

Die Strecke war wegen der Aufräumarbeiten noch bis 7 Uhr am Freitagmorgen voll gesperrt.