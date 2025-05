Pfefferspray in Baumarkt versprüht - sechs Menschen in Oberursel verletzt

Eine Auseinandersetzung in einem Baumarkt in Oberursel (Hochtaunus) ist am Freitag eskaliert.

Ein 64-Jähriger habe im Kassenbereich ein Pfefferspray gezückt und gegen einen anderen Mann eingesetzt, teilte die Polizei mit. Sechs Menschen wurden verletzt, fünf von ihnen leicht. Eine Person kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.