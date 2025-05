Fraport erwartet reibungslosen Sommer und Polizei meldet mehr queerfeindliche Delikte

Externer Inhalt

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Arte Concert 2.0 . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Arte Concert 2.0 . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen .

Ganz anders ist dagegen das, was am 21. März 2025 in der Accor Arena in Paris zu hören war: Dort stand der britische Musiker und Produzent Jamie Smith, besser bekannt als Jamie xx , auf der Bühne. Zu hören gab es eine Mischung aus House, Techno, UK Garage und Hip-Hop. Der Mitschnitt dauert fast zwei Stunden und ist damit perfekt für einen Konzertabend in den eigenen vier Wänden.

Externer Inhalt

Externen Inhalt von Arte Concert 2.0 anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Arte Concert 2.0. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Arte Concert 2.0 zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Arte Concert 2.0. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Arte Concert 2.0-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Beide Konzerte gibt es in der Arte-Mediathek. Und egal, ob Sie eher Schostakowitsch oder elektronische Musik bevorzugen: Ich wünsche Ihnen viel Spaß!

Podcast-Tipp: Steven Gätjen bei Deutschland3000

Seine TV-Karriere begann bei MTV, heute ist er bei ProSieben, im ZDF und seit Januar in der "NDR Talk Show" zu Hause: Steven Gätjen. Der in Arizona (USA) geborene Moderator ist Stammgast am Roten Teppich bei den Oscars und hat im Grunde schon mit allen Stars gesprochen, die man sich vorstellen kann.

Im Podcast "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" erzählt er, was er über das "berühmt sein" gelernt hat, wie man das Beste aus dem Leben herausholt, ohne dabei zu zerreißen, und wie er die weniger erfolgreichen Phasen seiner Karriere gemeistert hat. All das und noch mehr können Sie in der ARD-Audiothek hören.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Eins noch ...

Es kommt immer wieder vor, dass Autos oder Lkws eine Kurve nicht bekommen und in einer Hauswand landen. Erst vor wenigen Wochen gab es gleich zwei solcher Fälle in Hessen. So etwas kann passieren, wenn man direkt an einer Straße wohnt. Es ist zwar recht unwahrscheinlich, aber eben nicht ausgeschlossen.

Wenn man allerdings in einem Haus wohnt, das auf der einen Seite an eine Wiese und auf der anderen Seite an einen norwegischen Fjord angrenzt und die nächste Straße viele Meter entfernt ist, dann sollte man doch eigentlich sicher sein, was ungewollte Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück angeht, oder?

Das dachte der Norweger Johan Helberg vermutlich auch. Bis er gestern eines Besseren belehrt wurde. Und nein, es war kein Auto. Auch kein Lkw. Es war eher etwas größer ...

Externer Inhalt Externen Inhalt von Instagram anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Instagram zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Instagram-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis Montag! Ihr Sven-Oliver Schibat (findet dieses Thema wichtig) Sven-Oliver Schibat Bild © hr/Jan-Niclas Grömling Formular Hessen am Abend - Der hessenschau-Newsletter Hier können Sie sich für Hessen am Abend anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier erfahren Sie mehr. E-Mail* Ich bin damit einverstanden, dass der hr die von mir im vorstehenden Formular angegebenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Kontaktaufnahme zum Newsletterversand verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Unsere Datenschutzerklärung mit sämtlichen Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Datenverarbeitung durch den hr und zu Ihren Rechten können Sie unter Datenschutzerklärung einsehen. Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.* * Pflichtfeld Zurücksetzen Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Erst nach einem Klick auf den darin enthaltenen Bestätigungslink erhalten Sie unseren Newsletter. Zurück zum Formular Das hat leider nicht geklappt! Aufgrund eines technischen Fehlers können wir derzeit Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Zurück zum Formular Sie haben den Newsletter bereits abonniert. Sollten Sie ihr Abonnement kündigen oder verwalten wollen, können Sie dies hier tun. Zurück zum Formular Hinweis Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Newsletter zu abonnieren. Alternativ können Sie die verfügbaren Newsletter-Abonnements des HR hier abschließen / verwalten / beenden. Ende des Formulars