Einbruch in Cannabis-Shop in Viernheim

Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen in einen Cannabis-Shop in der Francoville-Straße in Viernheim (Bergstraße) eingebrochen.

Laut Polizei warfen sie einen Kanaldeckel in eine Schaufensterscheibe und verschafften sich so Zugang zu dem Geschäft. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro beziffert.