Einbruch in Juweliergeschäft in Kassel

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in ein Juwelier- und Modegeschäft in Kassel hohen Schaden angerichtet.

Veröffentlicht am 17.02.25 um 17:28 Uhr









Die Täter stemmten unter anderem mit schweren Gerät ein Loch in eine massive Wand, um in die angrenzenden Geschäftsräume zu verlangen. Dort zerstörten sie mehrere Glasvititrinen und entwendeten hochwertigen Schmuck, wie die Polizei mitteilte.