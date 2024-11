Eine Tonne Gras in einem Jahr verkauft - zwei Festnahmen in Nidda

Verdächtige in U-Haft

Die Polizei hat in Nidda zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Sie sollen innerhalb eines Jahres Unmengen von Drogen unters Volk gebracht haben.

Veröffentlicht am 01.11.24 um 18:58 Uhr

Die beiden Verdächtigen kamen in U-Haft (Symbolbild).

Ermittler haben zwei mutmaßliche Drogendealer in Nidda (Wetterau) festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei am Freitag mitteilten, handelt es sich bei ihnen um zwei Männer im Alter von 26 und 46 Jahren. Ihnen werde illegaler Handel mit Kokain und Cannabis "in nicht geringen Mengen" vorgeworfen.

In Zahlen liest sich das so: Die Beschuldigten sollen im Zeitraum von nur einem Jahr 985 Kilo Marihuana, 60 Kilo Haschisch und 13 Kilo Kokain gewinnbringend weiterverkauft haben. Damit dürften die beiden Männer mehrere Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Bei ihren Deals sollen sie kryptierte Handydienste verwendet haben.

Die beiden Beschuldigten wurden am Donnerstag festgenommen. Am selben Tag fanden auch Durchsuchungen ihrer Räume statt. Die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Gießen veranlasste auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Unterbringung in Untersuchungshaft - wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Konsumcannabisgesetz.