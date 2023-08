Einfamilienhaus in Burghaun in Flammen

Ein Einfamilienhaus in Burghaun bei Fulda ist am Dienstagvormittag in Flammen aufgegangen.

Eine Frau wurde laut Polizei schwer verletzt. Zwei hilfsbedürftige Bewohner seien von Ersthelfern gerettet worden. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen auf Nachbarhäuser verhindern können. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.