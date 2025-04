Feuerwehrhaus in Marburg nun ebenfalls gesperrt

In Marburg ist ein weiteres öffentliches Gebäude aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Wegen Rissen in tragenden Stützen soll das Feuerwehrgerätehaus in der Ketzerbach vorerst nicht genutzt werden. Einsturzgefährdet ist das Haus aber wohl nicht.