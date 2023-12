Einfamilienhaus in Viernheim nach Brand unbewohnbar

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr am Samstagabend in Viernheim (Bergstraße) einen Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht.

Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Bewohner konnten sich ins Freie retten. Das Stockwerk ist nicht mehr bewohnbar.