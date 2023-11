Einfamilienhaus in Zierenberg in Flammen

Ein Gebäudebrand in Zierenberg (Kassel) hat die Feuerwehr am Montagabend beschäftigt.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits in Flammen. Nach ersten Ermittlungen ist der Brand in der Küche des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens liegt im sechsstelligen Bereich.