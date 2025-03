Einzelheiten nach SEK-Einsatz in Wetzlar

Bei den vier Personen, die am Montag bei einem Spezialeinsatz in Wetzlar vorläufig festgenommen wurden, handelt es sich um drei Männer und eine Frau.

Veröffentlicht am 26.03.25 um 18:58 Uhr

Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Mehrere Personen sollen in der Nacht zum Montag in einem Waldstück bei Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) einen 34-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und danach den Tatort verlassen haben. Der 34-Jährige blieb unverletzt zurück und informierte kurz darauf die Polizei. Über die Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt.