Nach den tödlichen Schüssen in zwei Hanauer Shisha-Bars deutet alles auf ein fremdenfeindliches Motiv hin. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Es gibt unter anderem ein Bekennerschreiben.

Bei Schüssen in Hanau sind neun Menschen getötet worden

Der Tatverdächtige wurde tot aufgefunden - neben der Leiche seiner Mutter

Ermittler gehen von rechtsradikalem Hintergrund aus, die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts

Videobeitrag Video zum Video Tote und Verletzte in Hanau [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Nach den tödlichen Schüssen in Hanau gehen die Ermittler von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Das bestätigte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstagvormittag im Wiesbadener Landtag. "Ich verurteile die Tat aufs Schärfste. Das ist ein Anschlag auf unsere freie Gesellschaft", sagte Beuth weiter.

Der mutmaßliche Täter sei ein 43 Jahre alter Deutscher aus Hanau. Er sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden - neben der Leiche seiner 72 Jahre alten Mutter. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Eine Waffe sei sichergestellt worden.

Tatverdächtiger soll Sportschütze gewesen sein

Der mutmaßliche Täter soll Sportschütze gewesen sein und legal eine Waffe besessen haben. Der Verdächtige war Beuth zufolge weder dem Landesamt für Verfassungsschutz noch der Polizei bekannt.

Die Ermittlungen übernahm inzwischen die Bundesanwaltschaft. Sie ermittelt wegen Terrorverdachts, wie Beuth in seiner Ansprache mitteilte. Den Angehörigen der Opfer drückte der CDU-Politiker seine tiefe Anteilnahme aus. Aus Respekt vor den Opfern hatte der Landtag vorher seine Plenarsitzung abgesagt und eine Trauerminute abgehalten.

Zwei Shisa-Bars angegriffen

Der mutmaßliche Täter soll am Mittwochabend insgesamt neun Menschen in zwei Hanauer Shisha-Bars erschossen und fünf weitere schwer verletzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er gegen 22 Uhr zunächst eine Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt angegriffen haben.

Ein Augenzeuge berichtete von acht bis neun Schüssen. Danach fuhr der mutmaßliche Täter in den Stadtteil Kesselstadt und drang dort in eine weitere Shisha-Bar ein. Durch die Schüsse in den Bars starben insgesamt neun Personen. Weitere wurden verletzt.

Bekennerschreiben und Video

Aus Sicherheitskreisen war am Donnerstagvormittag bekannt geworden, dass ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden wurden. Beides werde nun ausgewertet. In dem Schreiben spricht der 43-Jährige unter anderem davon, dass bestimmte Völker vernichtet werden müssten, deren Ausweisung aus Deutschland nicht mehr zu schaffen sei.

Wenige Tage vor der Tat soll der mutmaßliche Täter zudem bei Youtube ein Video veröffentlicht haben. Darin spricht er in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". In den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände kämpfen. Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.

Großeinsatz auch in Lamboy

Die Polizei war in der Nacht mit einem Großaufgebot in Hanau vor Ort, auch Hubschrauber waren im Einsatz. Zur Verstärkung rückten Beamte aus Bayern an. Die Großfahndung nach den Tätern lief über mehrere Stunden. Die Ermittlungen der Polizei führten über das mutmaßliche Fluchtfahrzeug zur Wohnung des Verdächtigen in Hanau.

Eine mögliche dritte Schießerei im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war zwar auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut eines Sprechers der Staatsanwaltschaft sei dort aber niemand getötet worden. Auch die vermeintliche Festnahme eines Tatverdächtigen in Lamboy, die auf einem im Internet kursierenden Video zu sehen war, bestätigte die Polizei nicht. In der Nähe des zweiten Tatorts wurde zwar ein Mann in Handschellen abgeführt, dieser habe laut Polizei mit den Schüssen aber nichts zu tun.

Schule und Kitas geschlossen

"Das ist ein furchtbarer Abend, der uns noch lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben wird", sagte Bürgermeister Claus Kaminsky (SPD) der Bild . Den Familien und Freunden der Opfer sprach Kaminsky auf Facebook am Donnerstagmorgen sein "tief empfundenes Beileid" aus. Auch die Bundesregierung äußerte sich erschüttert. (Weitere Reaktionen auf die Gewalttat können Sie hier nachlesen.) An den öffentlichen Gebäuden in Hessen wurde Trauerbeflaggung angeordnet.

Die Heinrich-Heine-Schule in Hanau sowie die Kinderburg Weststadt und das Kinderhaus West bleiben am Donnerstag geschlossen, wie der Bürgermeister mitteilte. Grund seien gesperrte Zufahrten wegen der noch laufenden Ermittlungen.