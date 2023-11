Ermittlungen - Haus in Kassel wegen Kellerbrand evakuiert

Aus noch unbekannter Ursache ist am Dienstagabend Unrat im Keller eines Mehrfamilienhauses in Kassel in Brand geraten.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, mussten die 30 Bewohner das Haus vorübergehend verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Laut Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.