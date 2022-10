Verdächtige in U-Haft

Verdächtige in U-Haft Ermittlungen nach Hofgut-Brand laufen weiter

Rund zwei Monate nach dem Brand auf einem Hofgut mit Millionenschaden sitzt die Tatverdächtige mittlerweile in Deutschland in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft in Hanau mit.

Die damals 55-Jährige war nach dem Feuer in der Schweiz festgenommen worden. Ihr wird schwere Brandstiftung und versuchter heimtückischer Mord vorgeworfen. Die Bewohner hatten sich bei dem Feuer noch rechtzeitig ins Frei retten können.