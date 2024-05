Ermittlungen nach toten Pferden auf Koppel in Haunetal

Zwei am Pfingstmontag tot auf der Koppel aufgefundenen Pferde in Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) sind vermutlich von Jagdgeschossen getötet worden.

Dies habe die von den Besitzerinnen in Auftrag gegebene Obduktion ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. In einem der Tiere wurde dabei demnach ein Projektil gefunden, es handelt sich demnach vermutlich um ein Jagdgeschoss. Die Polizei ermittelt.