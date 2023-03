Nach zwei Bränden in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) am Montagabend ermittelt die Kriminalpolizei.

Erst geriet ein abgestellter Wohnwagen in Brand. Kurz darauf stand eine Hecke an einem Hausgrundstück in Flammen. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Brandstiftung wird laut Mitteilung von Montag nicht ausgeschlossen.