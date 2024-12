Erst überraschend, dann geplant: Stundenlang kein Trinkwasser in Söhrewald

Erneut rinnt kein Wasser durch die Hähne in Söhrewald-Wellerode: Nach einem plötzlichen Ausfall der Trinkwasserversorgung am Montagabend läuft jetzt die geplante Sanierung der defekten Leitung. Weitere zehn Stunden muss der Ortsteil ohne Trinkwasser auskommen.

Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Montagabend in Söhrewald-Wellerode im Einsatz.

Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Montagabend in Söhrewald-Wellerode im Einsatz. Bild © Hessennews TV

Rund zwölf Stunden vor einer geplanten Reparatur an einer für den Ortsteil zentralen Wasserleitung ist am Montagabend in Söhrewald-Wellerode (Kassel) die Trinkwasserversorgung ausgefallen.

Bis etwa 4.30 Uhr mussten die Haushalte im Ortsteil Wellerode einer Meldung des Warnsystems MoWaS zufolge ohne Trinkwasser auskommen. Der Grund: Gegen kurz nach 18 Uhr war es zu einem Defekt an ebenjener Trinkwasser-Transportleitung gekommen, die am Dienstagmorgen saniert werden sollte.

Videobeitrag Stundenlang kein Trinkwasser in Söhrewald-Wellerode Video Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags

Provisorische Reparatur in der Nacht

In der Nacht reparierten die Einsatzkräfte die Hauptversorgungsleitung der Wasserversorgung für den Ortsteil zunächst provisorisch. Seit Dienstagmorgen sitzen die rund 2.600 Einwohner und Einwohnerinnen in Wellerode allerdings wieder auf dem Trockenen: Seit 7 Uhr läuft die angesetzte Reparatur der Wasserleitung für Wellerode.

Bis etwa 17 Uhr – also insgesamt weitere zehn Stunden – fällt die Trinkwasserversorgung in Wellerode erneut aus, wie die Stadt auf der Webseite ankündigte. Wasserhähne sollten in der Zeit nicht bedient werden, ebenso nicht die Toilettenspülung, die Wasch- und Spülmaschine.

In den Haushalten sollten die Anwohner und Anwohnerinnen für genügend Trinkwasser-Vorräte vorsorgen, zum Beispiel die Badewanne füllen, riet die Stadt im Vorfeld. Doch am Abend zuvor fiel die Trinkwasserversorgung dann früher als geplant aus.

Feuerwehr hofft auf frühe Vorbereitung der Bürger

Die Feuerwehr hoffte indes darauf, dass die Menschen in Wellerode sich bereits vorbereitet hatten.

Nach der "Havarie" an der Trinkwasser-Hauptversorgungsleitung habe es bereits Lautsprecherdurchsagen sowie eine Meldung über Warn-Apps gegeben, sagte der Gemeindebrandinspektor der Feuerwehr Söhrewald.

80 Feuerwehrkräfte waren gemeinsam mit Fachfirmen in der Nacht im Einsatz, um die Wasserleitung vorübergehend zu reparieren und für ausreichend Löschwasser zu sorgen, sollte es zu einem Brandeinsatz in dem Ortsteil kommen.