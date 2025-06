Fahndung nach Angriff auf Elfjährigen in Dietzenbach

Nach einem brutalen Angriff auf einen Elfjährigen in Dietzenbach (Offenbach) fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft öffentlich nach dem Täter.

Die Behörden veröffentlichten am Freitag Bilder aus einer Überwachungskamera, die den 25 bis 35 Jahre alten mutmaßlichen Täter zeigen. Er soll am Montagabend am Rathausplatz das Kind geschlagen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten haben. Erst als Passanten einschritten, flüchtete er. Der Junge erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung. Es wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.