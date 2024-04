Fahrradfahrerin in Kassel schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist am Montagabend von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nahm ein Autofahrer der 82-Jährigen die Vorfahrt an einer Kreuzung im Stadtteil Jungfernkopf. Einsatzkräfte brachten die Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus.