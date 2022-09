Neue Entwicklung im Kriminalfall Ayleen: Der Tatverdächtige hat zugegeben, das Mädchen getötet zu haben. Er hat die Ermittler zum angeblichen Tatort in Mittelhessen geführt, wo weitere Beweisstücke sichergestellt wurden.

Im Fall der getöteten Ayleen hat der Beschuldigte die Tötung der 14-Jährigen zugegeben. Dies sei in einer mehrstündigen Vernehmung am vergangenen Freitag geschehen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Gießen mit.

Zudem habe der 29-Jährige aus Waldsolms (Lahn-Dill) die Polizei zu einem Feldweg im Landkreis Gießen geführt, den die Staatsanwaltschaft als Tatort bezeichnet. Hier habe er den Ermittlerinnen und Ermittlern den Ablageort weiterer Kleidungsstücke der Getöteten gezeigt. Die Kleidung werde auf weitere Spuren untersucht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Tatverdächtiger ist vorbestraft

Die 14 Jahre alte Ayleen aus Gottenheim (Baden-Württemberg) war am 21. Juli verschwunden, acht Tage später wurde sie tot aus dem Teufelsee geborgen. Der Tatverdächtige aus Waldsolms, der wegen eines versuchten Sexualdelikts vorbestraft ist, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung wurden persönliche Gegenstände der Getöteten gefunden.

