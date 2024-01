Betrüger haben eine 40 Jahre alte Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis um 14.000 Euro gebracht.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, gaben sie sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und gelangten so an die Kontodaten der Frau. Über den Jahreswechsel bezahlten sie fast 100 Mal unter anderem mittels einer installierten Bezahl-App mit dem gestohlenen Geld.