Eine vierköpfige Familie ist bei einem Unfall auf der A5 bei Alsfeld (Vogelsberg) schwer verletzt worden. worden.

Der 40-jährige Fahrer war am Samstag aus zunächst unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen habe sich in der Folge viermal überschlagen und sei rund 50 Meter neben der Autobahn in einem Acker zum Stehen gekommen. Der Fahrer und seine 35, 23 und 18 Jahren alten Familienmitglieder hätten sich, schwer verletzt, aus dem Fahrzeug befreien können. Sie kamen in Krankenhäuser.

Für die Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel, für rund 45 Minuten komplett gesperrt werden.