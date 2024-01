Familie mit sieben Kindern bei Brand in Bebra verletzt

In einem Mehrfamilienhaus im osthessischen Bebra hat es am Samstag gebrannt. Ein Familienvater rettete sich mit einem Sprung aus dem Fenster vor den Flammen. Er, seine Frau und sieben Kinder wurden verletzt.

Das Wohnhaus im Bebraer Ortsteil Weiterode war laut Polizei am Samstagmorgen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf andere Häuser übergriff.

Neun Bewohner seien wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Laut Polizei handelt es sich um ein Elternpaar und seine sieben Kinder. Der Familienvater sei zudem wegen des Feuers aus einem Fenster des Hauses im ersten Obergeschoss gesprungen und habe sich dabei eine Verletzung zugezogen.

Bürgermeister sucht nach Notunterkunft

Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen dazu laufen nach Polizeiangaben. Das Wohnhaus sei durch das Feuer unbewohnbar geworden. Der Schaden wurde zunächst auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Der Bürgermeister der Stadt Bebra (Hersfeld-Rotenburg) sei informiert worden und werde sich um eine alternative Unterbringung der Familie kümmern.