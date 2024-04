Mit einem Festakt in der Wandelhalle in Bad Wildungen ist am Donnerstag das 20-jährige Bestehen des Nationalparks Kellerwald-Edersee begangen worden.

"Der Nationalpark zeigt, dass es möglich ist, Natur- und Artenschutz mit einem sanften Tourismus und einer nachhaltigen Regionalentwicklung zu verbinden", sagte Forstminister Jung (CDU), der zu Gast bei der Veranstaltung war.

Der Nationalpark Kellerwald-Edersee liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Kassel. Er wurde am 1. Januar 2004 mit einer Fläche von 57,38 Quadratkilometern ausgewiesen und im Oktober 2020 auf 76,88 Quadratkilometer erweitert. Er ist der erste und bislang einzige Nationalpark Hessens.

Fast 12.000 Arten wurden in dem Naturschutzgebiet bis heute nachgewiesen, wie das Umweltministerium mitteilte, darunter seien auch 34 sogenannte Urwaldreliktarten.