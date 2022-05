Ein Mann hat sich am Montag mit heruntergelassener Hose auf die Wiese einer Schule in Friedberg (Wetterau) gelegt und an seinem Geschlechtsteil hantiert.

Eine Lehrerin, die mit Schülern aus dem Gebäude kam, hatte den Exhibitionisten bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Sie brachte die Kinder in Sicherheit und sorgte dafür, dass die Polizei gerufen wurde. Beamte nahmen den Mann wenig später fest.