Festnahme in Zusammenhang mit getöteter Frau in Bad Homburg

Eine Frau wird schwerverletzt in einer Bad Homburger Wohnung aufgefunden und erliegt kurz darauf ihren Verletzungen. Jetzt hat die Polizei einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Der Tatort befand sich in der Louisenstraße mitten in der Bad Homburger Innenstadt.

Der Tatort befand sich in der Louisenstraße mitten in der Bad Homburger Innenstadt. Bild © Imago Images

Nach dem Auffinden einer schwerverletzten Frau in einer Bad Homburger Wohnung, die kurz darauf im Krankenhaus verstarb, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte, handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Bad Homburg. Gegen ihn werde wegen Totschlags ermittelt.

Der Tatverdächtige wurde demnach am Donnerstag festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Das Opfer war am vergangenen Samstag in einer Wohnung in der Louisenstraße in der Bad Homburger Innenstadt von Polizisten gefunden worden. Sie waren durch einen Notruf alarmiert worden.

Die schwer verletzte Frau wurde zunächst notärztlich versorgt. Die Hilfe kam aber letztlich zu spät. Das Opfer starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Weitere Details wollten Staatsanwaltschaft und Polizei noch nicht bekannt geben.