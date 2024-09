Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus: In der Innenstadt von Bad Homburg ist eine Frau leblos in einer Wohnung aufgefunden worden.

Der Tatort befand sich in der Louisenstraße mitten in der Bad Homburger Innenstadt.

Der Notruf ging am Samstagabend gegen 19.10 Uhr ein. Der Polizei in Bad Homburg wurde eine leblose weibliche Person in einer Wohnung gemeldet, wie die Ermittler am Sonntag mitteilten. Einsatzkräfte fuhren zum Tatort in die Louisenstraße in der Bad Homburger Innenstadt.

Opfer stirbt in Krankenhaus

Die dort aufgefundene schwer verletzte Frau wurde zunächst notärztlich versorgt. Die Hilfe kam aber letztlich zu spät. Das Opfer starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Es werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Frankfurter Anklagebehörde übernahm die weiteren Ermittlungen.

Details zur Identität der Toten, eines möglichen Täters sowie Hintergründe des Geschehens wurden zunächst nicht mitgeteilt. "Weitergehende Auskünfte können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gegeben werden", hieß es am Sonntagmittag.