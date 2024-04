Festnahme nach Überfall auf Getränkemarkt in Obertshausen

Zwei Männer haben am Samstagabend einen Getränkemarkt in Obertshausen (Offenbach) überfallen.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, konnte sie die beiden mutmaßlichen Täter kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen. Einer der Männer hatte einen Mitarbeiter des Getränkemarkts bedroht und leicht verletzt. Die Täter versuchten, mit dem erbeuteten Bargeld zu flüchten. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.