Feuer an Tankstelle: Brand in Hanau zerstört zwei Oldtimer

Drei Autos - darunter zwei seltene Oldtimer - sind bei einem Brand an einer Tankstelle in Hanau zerstört worden. Die Feuerwehr spricht von "erheblichem Schaden".

Bei einem Brand an einer Tankstelle in der Großauheimer Waldsiedlung in Hanau sind am Mittwochmorgen drei Pkw und drei Roller zerstört worden. Wie die Feuerwehr Hanau berichtet, waren unter den drei Autos auch zwei seltene Oldtimer aus den 60er Jahren. Die Feuerwehr sprach von "erheblichem Sachschaden".

Das Feuer brach den Angaben zufolge gegen 10 Uhr aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe ein Wagen in einer Waschhalle bereits in Brand gestanden, das Feuer griff dann auf zwei weitere Hallen über.

Um die Brandausbreitung zu vermeiden, sei die Zapfanlage der Tankstelle außer Betrieb gestellt worden. Im Laufe der Löscharbeiten mussten Teile der Neuwirtshäuser Straße sowie der Vosswaldestraße voll gesperrt werden. Insgesamt seien 45 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Gegen 12 Uhr war der Brand gelöscht.