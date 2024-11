Feuer in Lauterbacher Kellerwohnung

Aus noch ungeklärter Ursache ist in einer Kellerwohnung in Lauterbach (Vogelsberg) am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei rettete sich die Bewohnerin selbst ins Freie. Sie kam leicht verletzt in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus ist weiter bewohnbar.