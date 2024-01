Feuerwehr lässt Wohnhaus in Rodgau abbrennen

In Rodgau (Offenbach) ist am Montagmorgen ein leerstehendes Wohnhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr lässt das Haus kontrolliert abbrennen. Wegen der Rauchentwicklung sollen die Nachbarn Fenster und Türen geschlossen halten. Ein angrenzender Discounter bleibt vorerst geschlossen. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Die Brandursache und Schadenhöhe sind noch unbekannt.