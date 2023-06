In der Nacht zum Samstag sind zwei am Wegesrand eines Waldstücks gelagerte Holzstapel in Brand geraten.

In der Nacht zum Samstag sind zwei am Wegesrand eines Waldstücks gelagerte Holzstapel in Brand geraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnten die Einsatzkräfte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Ursache des Brandes war zunächst noch unklar, die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus.