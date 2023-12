Feuerwehr-Einsatz bei Wohnungsbrand in Bad König (Odenwald)

Feuerwehr-Einsatz bei Wohnungsbrand in Bad König (Odenwald) Bild © 5vision.news

Frau und Hund vor Brand in Bad König gerettet

In einer Wohnung in Bad König (Odenwald) ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Polizei vom Freitag wurden die Bewohnerin und ihr Hund gerettet. Styropor und nicht angeschlossene Elektrogeräte hatten sich aus unbekannter Ursache in einem als Abstellraum genutzten Zimmer entzündet. Während der Löscharbeiten kam es zu einem Wasserrohrbruch. Die Wohnung ist unbewohnbar.