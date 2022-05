Eine ehrliche Finderin hat einem Mann in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) zum Wiedererlangen eines fünfstelligen Geldbetrags verholfen.

Die 53-Jährige fand am frühen Freitagmorgen auf einem Gehweg eine Geldbörse und eine Geldmappe mit einem Reisepass und mehreren tausend Euro. All das brachte sie zur Polizei, die am Montag darüber berichtete. Die Beamten gaben es ans Fundbüro, wo sich der Verlierer meldete.