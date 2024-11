Fitnessstudio in Kasseler Innenstadt ausgebrannt

Im Bereich Kassel-Mitte hat es am Samstagvormittag in einem mehrstöckigen Gebäude gebrannt. Dabei wurde ein Fitnessstudio zerstört. Die Feuerwehr warnte Anwohner vor dem Rauch.

Der Brand brach in einem vierstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude aus.

Der Brand brach in einem vierstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude aus. Bild © Stefanie Küster (hr)

Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein vierstöckiges Wohn- und Geschäftshaus in der Werner-Hilpert-Straße in der Kasseler Innenstadt. Demnach brach das Feuer gegen 9.15 Uhr in einem Fitnessstudio aus. Das Fitnessstudio brannte vollständig aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem hr vor Ort sagte.

Videobeitrag Brand in Kasseler Geschäftshaus Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Der Brand war gegen 10.30 Uhr gelöscht. Hinweise auf Brandstiftung gab es laut Feuerwehr nicht. Sie schätzte den Schaden auf rund eine Million Euro.

Warnung wegen Rauch

Die Rauchsäule war am Samstagvormittag weithin sichtbar. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen auszuschalten.

Der Brand ist vermutlich in einem Fitnessstudio ausgebrochen. Bild © Rainer Janke (hr)

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfahl Autofahrern zudem, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Warnung wurde gegen 11 Uhr wieder aufgehoben.