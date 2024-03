Ein 25-Jähriger wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein 25-Jähriger wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bild © Mike Seeboth

Verpuffung und Stichflamme bei Arbeiten an Heizöltank

Drei Verletzte bei Verpuffung in Einfamilienhaus in Flörsheim

Bei Arbeiten an Heizöltank

In einem Einfamilienhaus in Flörsheim ist es zu einer Verpuffung mit Stichflamme gekommen. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall soll sich am Dienstagvormittag während der Reinigung eines Heizöltanks im Keller eines Hauses in Flörsheim (Main-Taunus) ereignet haben. Dabei hat es laut Feuerwehr auch eine Stichflamme gegeben.

Verbrennungen im Gesicht

Drei Menschen wurden verletzt, darunter zwei Mitarbeitende einer Firma. Ein 25-Jähriger sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Er soll Verbrennungen im Gesicht erlitten haben.

Ein 58 Jahre alter Mitarbeiter einer Firma erlitt demnach Brandverletzungen an den Händen. Zudem habe sich ein Bewohner des Hauses im Stadtteil Wicker beim Löschen mit einem Feuerlöscher an den Händen verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden, die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest.

