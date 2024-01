Zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren sind am Donnerstagabend bei ihrer Flucht vor der Polizei verunglückt.

Wie die Beamten schilderten, flüchteten die Männer mit ihrem Wagen vor einer Polizeikontrolle in Frankfurt und kamen in Bad Vilbel von der Straße ab. Die Männer hatten 4,6 Kilogramm Haschisch im Wagen. Sie kamen mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.