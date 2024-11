Diebe flüchten trotz Warnschuss

Mit Warnschüssen hat die Polizei in einem Hotel am Flughafen in Frankfurt vergeblich versucht, Diebe aufzuhalten.

Die Diebe flüchteten trotzdem. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor hatte sie Hinweise erhalten, dass sich international tätige Diebe am Flughafen aufhalten könnten. Verletzt worden sei niemand, es habe auch keine Beschädigungen gegeben.