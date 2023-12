Die hessischen Forscher Tobias Erb, Moritz Helmstaedter und Peter Schreiner werden mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2024 ausgezeichnet.

Der Preis ist mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotiert. Das Preisgeld können die insgesamt zehn Ausgezeichneten bis zu sieben Jahre lang für ihre Forschung verwenden, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft am Donnerstag mitteilte. Erb ist Professor für synthetische Mikrobiologie in Marburg, Helmstaedter Hirnforscher am Max-Planck-Institut in Frankfurt und Schreiner Professor für Organische Molekülchemie in Gießen.