Im Frankfurter Bahnhofsviertel hat sich eine wohl nicht alltägliche Drogenübergabe ereignet. Ein 36-Jähriger versteckte Heroin in einem Überraschungsei in seiner Unterhose. Bei der Übergabe an seinen Kunden erwischte ihn die Polizei.

Am Donnerstagmittag haben Polizisten einen kuriosen Drogenhandel in der Niddastraße im Frankfurter Bahnhofsviertel beobachtet. Nach Angaben der Polizei vom Freitag verkauften zwei Tatverdächtige im Alter von 36 und 34 Jahren bräunliche Brocken an einen 42-Jährigen. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Das Besondere: Der 36 Jahre alte Verkäufer zog dafür das Heroin aus einem Überraschungsei aus seiner Unterhose und übergab es an den Käufer. Daraufhin nahm der 34 Jahre alte Käufer das Geld des 42-Jährigen an sich. Freiwillige Durchsuchung des Hotelzimmers Die Polizei kontrollierte schließlich die drei Männer. Dabei fand sie das Ü-Ei in der Hose des 36-Jährigen. Außerdem beschlagnahmten sie insgesamt 8,7 Gramm Heroin. Sie nahmen die drei Tatverdächtigen fest. Kriminalstatistik Mehr Straftaten in Frankfurt - Bahnhofsviertel als Hotspot Zum Artikel Der Verkäufer stimmte einer freiwilligen Durchsuchung seines Hotelzimmers in der Moselstraße zu. Der Polizeihund Nero fand den Angaben nach dabei weitere 188 Gramm Heroin. Zusätzlich stellten die Polizisten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sicher. Zwei Tatverdächtige wurden entlassen Gegen alle drei Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 36-Jährige ist wohnungslos - er wurde deshalb vorerst in die Haftzelle des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll danach in Untersuchungshaft kommen. Die anderen beiden Tatverdächtigen wurden entlassen.