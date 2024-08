Frankfurt: Diebe in Bahntunnel gefasst

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt am Flughafen Frankfurt hat die Bundespolizei in der Nacht zum Dienstag zwei Täter festgenommen.

Die beiden Männer waren vor einer Streife in den Bahntunnel geflüchtet. Dort wurden sie beim Ausstieg aus dem Notschacht gefasst, wie die Bundespolizei berichtete. Bei der Festnahme wurde ein Teil der gestohlenen Ware gefunden.