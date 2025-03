Frau in U-Bahn rassistisch beleidigt

Eine 26 Jahre alte Frau ist in einer Frankfurter U-Bahn von einem unbekannten Fahrgast rassistisch beleidigt und bedroht worden.

Veröffentlicht am 16.03.25 um 13:01 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in der U4 zwischen Bornheim Mitte und Willy-Brandt-Platz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau erstattete Anzeige, der Staatsschutz ermittelt.