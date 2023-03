Die Stadt Frankfurt hat eine geplante Abseilaktion des Klimabündnisses "Wald statt Asphalt" genehmigt.

Aktivisten des Bündnisses wollen sich nach eigenen Angaben am Samstag ab 13 Uhr von der Brücke in der Westerbachstraße über der A648 abseilen. Damit wollen sie gegen den geplanten Ausbau von Autobahnen in Deutschland protestieren. Ein Teil der A648 wird dafür offiziell gesperrt. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jens Morherr, kritisierte die Genehmigung. Es könne zu Staus und Unfällen kommen.